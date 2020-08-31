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Прогноз погоды 1 сентября в Костанае и области

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1 сентября в Костанайской области ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+17, на юге области +20 градусов. Днем +30…+35, на юге области +27.

В Костанае малооблачно, без осадков. Ночью +15…17 градусов, днём +28…+31.

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COVID-2019 в Казахстане

105795 - зарегистрированно

96297 - выздоровевших

1523 - летальных случаев

3408 - в Костанайской области

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