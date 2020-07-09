Прогноз погоды 10 июля в Костанайской области

фото из открытых источников
10 июля в Костанайской области ожидается погода без осадков. Ветер северный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью +12…+17, на юге области +20 градусов. Днем +28…+33.
В Костанае ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +15…+17, днем +31…+33 градусов.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
53021 - зарегистрированно
31277 - выздоровевших
264 - летальных случаев
1314 - в Костанайской области