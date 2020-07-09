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Прогноз погоды 10 июля в Костанайской области

фото из открытых источников

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10 июля в Костанайской области ожидается погода без осадков. Ветер северный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+17, на юге области +20 градусов. Днем +28…+33.

В Костанае ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +15…+17, днем +31…+33 градусов.

 

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