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Штормовое предупреждение объявлено 10 января в Костанайской области

фото ru.sputniknews.kz

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10 января в Костанайской области местами ожидается туман, низовая метель, местами снег, гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -10…-14 градусов. Днем -9…-12 градусов.

В Костанае переменная облачность, днем снег, низовая метель. Ночью -11…-12 градусов, днем -9…-11.

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