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Прогноз погоды 11 сентября в Костанайской области

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В Костанайской области 11 сентября ожидается погода без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. 

Температура воздуха ночью +3…+8, местами  +11 градусов. Днем +20…+25 градусов, местами +28.

В Костанае осадков не будет. Ночью +6…+8, днем +22…+2 градусов.

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