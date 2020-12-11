Прогноз погоды 12 декабря в Костанайской области

12 декабря в Костанайской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -17…-22, местами -25 градусов. Днем -8…-13, местами -16.

В Костанае осадков не будет. Ночью -18…-20 градусов, днем -11…-13.

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