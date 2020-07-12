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Прогноз погоды 13 июля в Костанайской области

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13 июля в Костанайской области ожидается погода без осадков. Ветер юго- западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+17,  на юге области +20 градусов.Днем +29…+34.

В Костанае ночью +15…+17, днем +32…+34 градусов.

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