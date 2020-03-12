Прогноз погоды на 13 марта в Костанайской области

13 марта в Костанайской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью снег, низовая метель, туман. Днем осадки в виде мокрого снега, дождя,гололеда, сообщает alau.kz

Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5, местами -8. Днем +2…+7,местами -1.

В Костанае днем осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью 0…-2, днем 0…+2.

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