USD 427.29
EUR 503.99
RUB 5.54
  1. Home
  2. Новости
  3. Прогноз погоды 13 октября в Костанае и области

Прогноз погоды 13 октября в Костанае и области

13 октября в Костанайской области будет малооблачно, ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, местами +5. Днем +14…+19 градусов.

В Костанае переменная облачность, осадков не будет. Ночью 0…+2 градуса, днем 15…+17

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Работали две кальянные и караоке-бар. Очередные нарушения выявила мониторинговая группа в Костанае
Следующая новость

Внимание! В Костанае в течении двух дней возможны перебои с горячей водой