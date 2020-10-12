Прогноз погоды 13 октября в Костанае и области

13 октября в Костанайской области будет малооблачно, ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, местами +5. Днем +14…+19 градусов.

В Костанае переменная облачность, осадков не будет. Ночью 0…+2 градуса, днем 15…+17

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