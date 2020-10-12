Прогноз погоды 13 октября в Костанае и области

13 октября в Костанайской области будет малооблачно, ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, местами +5. Днем +14…+19 градусов.
В Костанае переменная облачность, осадков не будет. Ночью 0…+2 градуса, днем 15…+17
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области