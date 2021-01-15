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Прогноз погоды 16 января в Костанае и области

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16 января в Костанайской области днем местами ожидается снег, низовая метель, туман. Ветер юго-восточный  9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночь -7…-12 градусов, на востоке области -15. Днем -2…-7, местами -10 градусов.

В Костанае ожидается переменная облачность. Ночью -10…-12 градусов, днем -4…-6.

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