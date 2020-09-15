USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Прогноз погоды 16 сентября в Костанайской области

Прогноз погоды 16 сентября в Костанайской области

Vinkmag ad

16  сентября в Костанайской области ожидается дождь, местами сильный, шквал. Днем возможен град. Ветер западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. 

Температура воздуха ночью +4…+9, на юге области +12. Днем +10…+15, на юге области +18 градусов.

В Костанае ожидается дождь. Ночью +3…+5 градусов, днем +10…+12.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

106920 - зарегистрированно

100836 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3451 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

В Костанае жильцы нескольких домов после опрессовки останутся без горячей воды еще на неделю
Следующая новость

В России сделали новое заявление о заразности коронавируса