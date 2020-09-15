Прогноз погоды 16 сентября в Костанайской области

16 сентября в Костанайской области ожидается дождь, местами сильный, шквал. Днем возможен град. Ветер западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +4…+9, на юге области +12. Днем +10…+15, на юге области +18 градусов.
В Костанае ожидается дождь. Ночью +3…+5 градусов, днем +10…+12.
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COVID-2019 в Казахстане
106920 - зарегистрированно
100836 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3451 - в Костанайской области