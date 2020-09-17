Прогноз погоды 18 сентября в Костанае и области

фото из открытых источников
18 сентября в Костанайской области местами ожидается дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +2…+7, днем +12…+17, на юге области +22 градуса.
В Костанае без осадков. Ночью +5…+7 градусов, днем +13…+15.
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COVID-2019 в Казахстане
107056 - зарегистрированно
101455 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3455 - в Костанайской области