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Прогноз погоды 18 сентября в Костанае и области

фото из открытых источников

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18 сентября в Костанайской области местами ожидается дождь. Ветер северо-западный 9-14  м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +2…+7, днем +12…+17, на юге области +22 градуса.

В Костанае без осадков. Ночью +5…+7 градусов, днем +13…+15.

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