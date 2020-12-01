Прогноз погоды 2 декабря в Костанайской области

2 декабря в Костанайской области ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -23…-28 градусов. Днем -12…-17 градусов, местами -20.

В Костанае ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ночью -23…-25 градусов, днем -15…-17.

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