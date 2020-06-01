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Прогноз погоды 2 июня в Костанайской области

фото из открытых источников

COVID-2019 в Казахстане

11308 - зарегистрированно

5458 - выздоровевших

41 - летальных случаев

182 - в Костанайской области

2 июня в Костанайской области утром и днем ожидается небольшой дождь, местами гроза. Ветер северо- западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+15, на юге +18 градусов. Днем +23…+28, на юге области +32.

В Костанае без существенных осадков. Ночью +13…+15, днем +25…+27 градусов.

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