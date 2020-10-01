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Прогноз погоды 2 октября в Костанае и области

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2 октября в Костанайской области ожидается погода без осадков, ветер восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +14…+19, на юге области +22 градуса.

В Костанае будет малооблачно, осадков не будет. Ночью +1…+3, днем +16…+18 градусов.

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1671 - летальных случаев

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