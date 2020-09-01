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Прогноз погоды 2 сентября в Костанайской области

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В Костанайской области во второй половине дня местами ожидается дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, днем местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+17, на юге области +20. Днем +28…+33.

В Костанае переменная облачность, без осадков.  Днем порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью +14…+16 градусов, днем +30…+32.

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3414 - в Костанайской области

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