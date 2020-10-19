Прогноз погоды 20 октября в Костанае и области

20 октября в Костанайской области ожидается переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер южный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на востоке области -2 градуса. Днем +13…+18, на юге области +21.

В Костанае облачно, осадков не будет. Ночью +2…+4 градусов, днем +16…+18.

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