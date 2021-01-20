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Прогноз погоды 21 января в Костанае и области

фото alau.kz

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21 января в Костанайской области ожидается переменная облачность, местами снег, низовая метель, туман. Ветер западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -15…-20 градусов, местами -23. Днем -13…-18, местами -21 градус.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9-14 м/с.

Ночью -18…-20 градусов, днем -16…-18 градусов.

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