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Прогноз погоды 24 августа в Костанае и области

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22 августа в Костанайской области местами ожидается дождь, гроза, возможен туман.

Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +15…+20, на юге области +25 градусов.

В Костанае переменная облачность. Днем ожидается дождь.

Температура воздуха ночью +9…+11, днем +18…+20 градусов.

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1415 - летальных случаев

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