Прогноз погоды 24 июня в Костанае и области

24 июня в Костанайской области ожидается переменная облачность, днём дождь, местами гроза. Ветер южный с переходом на юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+12, на юге области +15. Днём +23…+28, на юге +31 градуса.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ночью +8…+10 градусов, днём +25…+27.

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