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Прогноз погоды 24 июня в Костанае и области

фото из открытых источников

COVID-2019 в Казахстане

18231 - зарегистрированно

11220 - выздоровевших

127 - летальных случаев

358 - в Костанайской области

24 июня в Костанайской области ожидается переменная облачность, днём дождь, местами гроза. Ветер  южный с переходом на юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью  +7…+12, на юге области +15. Днём +23…+28, на юге +31 градуса.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ночью +8…+10 градусов, днём +25…+27.

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