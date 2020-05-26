Прогноз погоды на 27 мая в Костанайской области

фото из открытых источников
COVID-2019 в Казахстане
8969 - зарегистрированно
4560 - выздоровевших
35 - летальных случаев
127(+5) - в Костанайской области
В Костанайской области 27 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на севере области +7.
Днем +20…+25, на юге области +28.
В Костанае без осадков. Ночью +10…+12, днем +23..+25.
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