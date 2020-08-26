Прогноз погоды 27 августа в Костанае

27 августа в Костанайской области ожидается погода без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью +9…+14, на юге области +17. Днем +23…+28 градусов, на юге области +31.
В Костанае переменная облачность, без осадков. Ночью +11…+13 градусов, днем +25…+27.
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COVID-2019 в Казахстане
105075 - зарегистрированно
93990 - выздоровевших
1523 - летальных случаев
3365 - в Костанайской области