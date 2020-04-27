Прогноз погоды 28 апреля в Костанае и области

COVID-2019 в Казахстане
2791 - зарегистрированно
720 - выздоровевших
25 - летальных случаев
43 - в Костанайской области
28 апреля ночью на большей части Костанайской области ожидается дождь, днем местами дождь, гроза и туман. Ветер западный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью +5…+10, на юге области +13. Днем +15…+20, местами +23 градуса.
В Костанае ночью и утром ожидается дождь, туман. Ночью +8…+10, днем +18…+20 градусов.
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