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Прогноз погоды 28 апреля в Костанае и области

COVID-2019 в Казахстане

2791 - зарегистрированно

720 - выздоровевших

25 - летальных случаев

43 - в Костанайской области

28 апреля ночью на большей части Костанайской области ожидается дождь, днем местами дождь, гроза и туман. Ветер западный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. 

Температура ночью +5…+10, на юге области +13. Днем +15…+20, местами +23 градуса.

В Костанае ночью и утром ожидается дождь, туман. Ночью +8…+10, днем +18…+20 градусов.

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