Прогноз погоды 29 июля в Костанайской области

фото из открытых источников
29 июля в Костанайской области днем местами ожидается дождь, гроза, шквал, возможен град. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с, днем местами 15-20 м/с, сообщает alau.kz
Температура воздуха ночью +9…+14, на юге области +17 градусов. Днем +20…+25, на юге +28.
В Костанае переменная облачность. Днем дождь, гроза, град. Ночью +10…+12 градусов, днем +23…+25.
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54404 - выздоровевших
585 - летальных случаев
2417 - в Костанайской области
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