Прогноз погоды 3 апреля в Костанайской области

3 апреля в Костанайской области ночью местами ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, тумана. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха 0…-5 градусов, днем +7…+12.

В Костанае существенных осадков не ожидается. Ночью -2…-4, днем +7…+9 градусов.

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