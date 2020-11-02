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Прогноз погоды 3 ноября в Костанае и области

3 ноября в Костанайской области ожидается погода без осадков, ветер северо-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 0…-5 градусов. Днем +1…+6, на юге области +9.

В Костанае 3 ноября ожидается переменная облачность, осадков не будет.

Ночью -2…-4 градусов, днем +3…+5.

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