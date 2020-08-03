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Прогноз погоды на 4 августа в Костанайской области

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4 августа в Костанайской области ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, днем местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +19…+24, днем +32…+37 градусов.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с порывами 15 м/с.

Ночью +20…+22 градуса, днем +33…+35.

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