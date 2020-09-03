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Прогноз погоды 4 сентября в Костанае и области

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4 сентября в Костанайской области осадков не ожидается. Ветер северный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+10, на юге области +13 градусов. Днем +13…+18, на юге +21.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков.

Ночью +6…+8 градусов, днем +13…+16.

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