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Прогноз погоды 5 апреля в Костанайской области

5 апреля в Костанайской области ожидается дождь, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный 9-14 м/с.

Ночью 0…-5, на юге +8, днем +8…+13, местами +16.

В Костанае ожидается дождь, ветер северо-западный с порывами 15-20 м/с. Ночью -1…-3, днем +11…+13.

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