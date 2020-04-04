Прогноз погоды 5 апреля в Костанайской области

5 апреля в Костанайской области ожидается дождь, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный 9-14 м/с.

Ночью 0…-5, на юге +8, днем +8…+13, местами +16.

В Костанае ожидается дождь, ветер северо-западный с порывами 15-20 м/с. Ночью -1…-3, днем +11…+13.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.