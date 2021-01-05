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Прогноз погоды 6 января в Костанайской области

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6 января в Костанайской области ожидается переменная облачность, но с прояснениями, осадков не будет. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -19…-24 градусов. Днем -18…-20 градусов.

В Костанае ожидается погода без осадков. Ночью -20…-23 градусов, днем -17…-19.

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