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Прогноз погоды 8 июля в Костанайской области

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8 июля в Костанайской области местами ожидается дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на юго-востоке области +12. Днем +28…+33, на юго-востоке области +35 градусов.

В Костанае ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Ночью +16…+18 градусов, днем +30…+32.

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