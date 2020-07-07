Прогноз погоды 8 июля в Костанайской области

8 июля в Костанайской области местами ожидается дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на юго-востоке области +12. Днем +28…+33, на юго-востоке области +35 градусов.
В Костанае ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
Ночью +16…+18 градусов, днем +30…+32.
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COVID-2019 в Казахстане
49683 - зарегистрированно
16298 - выздоровевших
264 - летальных случаев
1161 - в Костанайской области