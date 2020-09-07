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Прогноз погоды 8 сентября в Костанайской области

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8 сентября в Костанайской области ожидается погода без осадков. Ветер северный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, на юге области +12. Днем +16…+21, на юге +24 градусов.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осдаков.

Ночью +6…+8, днем +19…+21 градусов.

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COVID-2019 в Казахстане

106361 - зарегистрированно

99654 - выздоровевших

1588 - летальных случаев

3434 - в Костанайской области

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