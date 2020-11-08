Прогноз погоды 9 ноября в Костанайской области

9 ноября в Костанайской области ожидается переменная облачность, дождь, туман. Ветер южный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+4 градусов. Днем +3…+6.

В Костанае ночью и утром ожидается дождь. Ночью +1…+3 градусов, днем +4…+6.

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