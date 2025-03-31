Ночью 1 апреля на юге Костанайской области небольшой дождь. Ночью и утром на западе, юго-востоке области туман.

Ветер северо-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 2 мороза -3 тепла, на юге области 6 тепла, днем 12-17 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 0-2, днем 12-14 тепла.

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