Прогноз погоды по Казахстану на 10-12 мая.

На большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

В предстоящие трое суток с прохождением южного циклона на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды — пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града. 10 мая на севере, юго-востоке, 10-11 мая на востоке, 11 мая на западе Казахстана ожидаются сильные дожди.

По республике прогнозируется усиление ветра, в юго-западных, южных регионах Казахстана с пыльной бурей.

На северо-западе страны ожидается повышение температур воздуха ночью от 6-16 до 10-20 тепла, днем от 18-26 до 20-35 тепла, на севере колебание ночью от 10-17 до 5-13 тепла, днем от 17-27 до 13-23 тепла, на юге республики ночью ожидается 12-20 тепла, днем повышение от 24-32 до 28-37 тепла.



На остальной территории республики значительных изменений в температурном фоне не ожидается.