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Прогноз погоды на 10 июля

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с.

Температура днём 30-32 жары.

В Костанайской ожидается сильный дождь, местами гроза, град.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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