Прогноз погоды на 10 января в Костанае и области

В Костанайской области 10 января ожидается снег, днем на западе, севере области сильный снег. Метель. На западе, севере области туман.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14, ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на юге области порывы 23-28 м/с.

Температура воздуха ночью 17-22, на юге области 7-12 мороза, днем 15-20, на юге области 5-10 мороза.

В Костанае будет облачно, снег, метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 17-19 мороза.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.