Прогноз погоды на 11-13 марта 

Быстрая смена барических образований сохранит неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана.

Пройдут осадки в виде снега и дождя с порывистым ветром, в северо-западных, северных и восточных регионах прогнозируется низовая метель.

11-12 марта на юге страны пройдут сильные дожди, 12-13 марта в восточных областях республики ожидаются сильные осадки (дождь, снег), 12-13 марта на юго-востоке Казахстана – сильные дожди.

По стране ожидаются туманы, в северной половине — гололеды. В южной половине республики ожидаются грозы.

Температура воздуха: в западных областях страны ожидается колебание ночью от 0-10 тепла до 2 мороза-8 тепла, днем от 3-15 до 7-18 тепла, понижение на северо-западе, севере, в центре, востоке республики ночью от 0-12 до 3-15 мороза, днем от 3 мороза-10 тепла до 5 мороза-3 тепла, на юге ночью понижение до 3 мороза-10 тепла, днем повышение до 10-20 тепла, на юго-востоке понижение ночью до 0-8 тепла, днем до 2-18 тепла.

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