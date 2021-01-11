Прогноз погоды на 12 января в Костанае и области

12 января в Костанайской области ночью ожидается снег, днем местами снег, туман, низовая метель. Ветер северный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночь -17…-22 градуса, на севере области -25. Днем -14…-19, на севере -22 градусов.

В Костанае облачно, но с прояснениями, ожидается снег, низовая метель.

Ночью -19…-21 градусов, днем -16…-18.

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