Прогноз погоды на 13 июня в Костанайской области

13 июня в Костанайской области ожидается кратковременный дождь, местами гроза, шквал, возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северный ночью 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Днем 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+18, на юге области +21. Днем +22…+27, на юге области +30…+35.

В Костанае переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный с порывами 15-20 м/с.

Ночью +15…+17, днем +22…+24 градуса.

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