От -10 до 38 градусов. Прогноз погоды на 14-16 января

На большей части Казахстана погода без осадков.

Обширный антициклон распространит свое влияние на большую часть территории Казахстана, ожидается преимущественно без осадков погода, лишь в северной и восточной частях республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, прогнозируется неусточивый характер погоды со снегом и низовой метелью.

На западе страны небольшое повышение температуры воздуха ночью от 9-19 до 5-17 мороза, основной фон температуры воздуха:

ночью на северо-западе 13-28 мороза,

на севере 10-23 мороза,

в центре 17-28 мороза,

на востоке 18-32 мороза,

повышение температуры воздуха ночью на юге от 15-25 до 13-21 мороза,

на юго-востоке от 20-38 до 15-26 мороза.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.