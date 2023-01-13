От -10 до 38 градусов. Прогноз погоды на 14-16 января

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На большей части Казахстана погода без осадков.
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Обширный антициклон распространит свое влияние на большую часть территории Казахстана, ожидается преимущественно без осадков погода, лишь в северной и восточной частях республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, прогнозируется неусточивый характер погоды со снегом и низовой метелью.
На западе страны небольшое повышение температуры воздуха ночью от 9-19 до 5-17 мороза, основной фон температуры воздуха:
- ночью на северо-западе 13-28 мороза,
- на севере 10-23 мороза,
- в центре 17-28 мороза,
- на востоке 18-32 мороза,
- повышение температуры воздуха ночью на юге от 15-25 до 13-21 мороза,
- на юго-востоке от 20-38 до 15-26 мороза.