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Прогноз погоды на 14 декабря в Костанайской области

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14 декабря в Костанайской области ожидается переменная облачность, местами туман. Ветер западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -16…-19. Днем -13…-19.

В Костанае ожидается погода без осадков. Ночью -17…- 19 градусов, днем -13…-15.

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