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Прогноз погоды на 16 декабря в Костанайской области

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16 декабря в Костанайской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, днем местами низовая метель, туман.  Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -15…-20, местами -23 градусов. Днем -5…-10, местами -13.

В Костанае ожидается погода без осадков. Ночью -18…- 20 градусов, днем -8…-10.

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