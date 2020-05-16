Прогноз погоды на 17 мая в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
5850 - зарегистрированно
2980 - выздоровевших
34 - летальных случаев
76 - в Костанайской области
17 мая в Костанайской области местами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Ночью в области +10…+15, на севере +7, днем +17…+20 градусов,на юге +25.
В Костанае будет облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +17…+19 градусов.
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