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Прогноз погоды на 17 мая в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане

5850 - зарегистрированно

2980 - выздоровевших

34 - летальных случаев

76 - в Костанайской области

17 мая в Костанайской области местами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Ночью в области +10…+15, на севере +7, днем +17…+20 градусов,на юге +25.

В Костанае будет облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +17…+19 градусов.

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