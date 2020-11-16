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Прогноз погоды на 17 ноября в Костанайской области

фото из открытых источников

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17 ноября в Костанайской области ожидается погода без осадков, местами туман. Ветер северный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -12…-17 градусов, на севере области -20 градусов. Днем -7…-12 градусов.

В Костанае малооблачно, осадков не будет. Ночью -15…-17 градусов, днем -8…-10.

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