В ближайшие трое суток на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды. Очередной атлантический циклон, перемещаясь через республику, принесёт осадки в виде дождя и снега; на севере местами ожидается низовая метель и гололёд. Усилится ветер, по республике — туманы.

Лишь на юго-западе, а также 19–20 ноября на востоке под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

Температура

Существенных изменений в температурном фоне не прогнозируется.

На востоке страны — наиболее заметные колебания: ночью −6…−23 °C, днём +2…+10 °C.

Что важно учесть

На дорогах — гололедица и ухудшение видимости из-за тумана и метели.

Ветреные порывы местами будут усиливаться — будьте осторожны на открытых участках трасс.

