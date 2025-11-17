В ближайшие трое суток на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды. Очередной атлантический циклон, перемещаясь через республику, принесёт осадки в виде дождя и снега; на севере местами ожидается низовая метель и гололёд. Усилится ветер, по республике — туманы.
Лишь на юго-западе, а также 19–20 ноября на востоке под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.
Температура
Существенных изменений в температурном фоне не прогнозируется.
На востоке страны — наиболее заметные колебания: ночью −6…−23 °C, днём +2…+10 °C.
Что важно учесть
- На дорогах — гололедица и ухудшение видимости из-за тумана и метели.
- Ветреные порывы местами будут усиливаться — будьте осторожны на открытых участках трасс.
