Прогноз погоды на 18 апреля в Костанае и области

18 апреля в Костанайской области ночью и днем местами дождь, туман.
Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.Температура воздуха ночью +2…+7, на юге области +10, днем +12…+17, на юге +20.
В Костанае облачно с прояснениями, без существенных осадков.Днем порывы ветра 15-20 м/с. Ночью температура воздуха +4…+6, днем +14…+16 градусов.
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