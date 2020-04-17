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Прогноз погоды на 18 апреля в Костанае и области

18 апреля в Костанайской области ночью и днем местами дождь, туман.

Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.Температура воздуха ночью +2…+7, на юге области +10, днем +12…+17, на юге +20.

В Костанае облачно с прояснениями, без существенных осадков.Днем порывы ветра 15-20 м/с. Ночью температура воздуха +4…+6, днем +14…+16 градусов.

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