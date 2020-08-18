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Прогноз погоды на 19 августа в Костанайской области

www.lipetskmedia.ru

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19 августа в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, шквал, град. Ветер северо-западный ночью местами, днем на большей части территории  15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +17…+19.

В Костанае днем 19 августа ожидается дождь, гроза. Ветер с порывами 15-20 м/с.

Ночью +7…+9 градусов, днем +15…+17.

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