Прогноз погоды на 19 августа в Костанайской области

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19 августа в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, шквал, град. Ветер северо-западный ночью местами, днем на большей части территории 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +17…+19.
В Костанае днем 19 августа ожидается дождь, гроза. Ветер с порывами 15-20 м/с.
Ночью +7…+9 градусов, днем +15…+17.
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COVID-2019 в Казахстане
103300 - зарегистрированно
84445 - выздоровевших
1415 - летальных случаев
3276 - в Костанайской области