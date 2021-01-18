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Прогноз погоды на 19 января в Костанае и области

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19 января в Костанайской области ожидается переменная облачность, днем местами снег, местами низовая метель, туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -25…-30 градусов, на юге области -15…-20.Днем -12…-17, на юге области -7 градусов.

В Костанае ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Ночью -27…-29 градусов, днем -12…-14 градусов.

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COVID-2019 в Казахстане

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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