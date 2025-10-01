Прогноз погоды по Казахстану на 2-4 октября представили синоптики Казгидромета.

На большей части территории Казахстана под влиянием ложбины северного циклона прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололед, 02-03 октября в восточных, юго-восточных регионах республики возможны сильные осадки. Лишь на западе Казахстана под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается ясная погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, туман.

В западных регионах ожидается постепенное повышение температур ночью до 2-13 тепла, днем до 20-25 тепла.

На северо-западе республики ночью ожидается 1-9 мороза, днем повышение от 5-20 до 10-23 тепла.

В северных регионах ночью ожидается понижение до 7 мороза-3 тепла, днем основной фон 3-13 тепла.

В центре понижение ночью до 8 мороза-2 тепла, днем основной фон 5-18 тепла. В южных регионах ожидается постепенное повышение ночью до 2-10, днем до 15-25 тепла. На остальной территории значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

