Прогноз погоды на 20-22 марта

Циклон, сформировавшийся над Черным морем будет определять погоду Казахстана 20-21 марта.

В большинстве областей пройдут осадки (дождь, снег) и будет наблюдаться повышение температуры воздуха.

Однако, зима не хочет сдаваться и очередной антициклон смещается на нашу территорию с запада.

Хотя это и приведет к образованию гололедицы, существенного понижения температуры он не принесет.

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