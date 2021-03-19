USD 419.17
EUR 500.57
RUB 5.69
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Прогноз погоды на 20-22 марта

Прогноз погоды на 20-22 марта

Vinkmag ad

Циклон, сформировавшийся над Черным морем будет определять погоду Казахстана 20-21 марта.

В большинстве областей пройдут осадки (дождь, снег) и будет наблюдаться повышение температуры воздуха.

Однако, зима не хочет сдаваться и очередной антициклон смещается на нашу территорию с запада.

Хотя это и приведет к образованию гололедицы, существенного понижения температуры он не принесет.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

В Казахстане цена на сигареты вырастет примерно на 350 тенге
Следующая новость

Костанайские автоперевозчики объяснили, почему ушли с пригородных маршрутов