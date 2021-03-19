Прогноз погоды на 20-22 марта

Циклон, сформировавшийся над Черным морем будет определять погоду Казахстана 20-21 марта.
В большинстве областей пройдут осадки (дождь, снег) и будет наблюдаться повышение температуры воздуха.
Однако, зима не хочет сдаваться и очередной антициклон смещается на нашу территорию с запада.
Хотя это и приведет к образованию гололедицы, существенного понижения температуры он не принесет.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области